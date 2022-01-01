Столешницы из камня
Столешницы из мрамора, гранита, кварцита, кварцевого агломерата и кварцекерамики.
Компания «НЭНСИ»
"НЭНСИ" - одно из ведущих предприятий в области поставки натурального камня и камнеобработки, зарекомендовавшее себя как стабильный и надежный партнер.
Сегодня в нашей организации трудятся более 100 человек. Основные направления деятельности компании: Оптовые поставки натурального камня: гранита, мрамора, кварцита, оникса, сланцев и других видов из 17 стран мира. Поставки материалов, готовых изделий из гранита, мрамора, оникса для проектов, а также под заказ.
- Изготовление фасонных изделий из натурального камня по индивидуальным проектам.
- Продажа материалов со склада в Санкт-Петербурге, где представлено свыше 85 000 кв. м. разнообразных видов природного камня, более 370 сортов.
- Производство строительных материалов из природного камня.
- Фасадные, интерьерные. облицовочные работы, а также поставка продукции для ландшафтных и архитектурных проектов.
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