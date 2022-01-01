Торгово-производственная компания «Нэнси» оказывает услуги по изготовлению столешниц из камня на заказ – нужной формы и размеров. Предприятие уже более 30 лет занимается поставками гранита, оникса, мрамора, кварцита и других натуральных материалов, а также их обработкой. Мы разрабатываем и реализуем проекты любой сложности и объема с учетом пожеланий и потребностей заказчиков и гарантируем оптимальные цены от производителя.

Каменная столешница – важный элемент интерьера, который сочетает в себе непревзойдённые эстетические качества, практичность, долговечность и легкость ухода. Цена готового изделия зависит от сорта камня, толщины и размеров плиты, сложности конфигурации, особенностей обработки поверхности и других факторов.

Что мы предлагаем

У нас можно заказать каменную столешницу из таких материалов:

Гранит

Олицетворение твёрдости, респектабельности и долговечности. Отличается высокой прочностью, разнообразием узоров и богатством цветовой палитры. Легко поддается полировке и надолго сохраняет зеркальный блеск, почти в два раза прочнее мрамора и устойчив к воздействию щелочей и кислот.

Кварцит

Эффектно выглядит и долговечен. Сохраняет цвет и блеск на протяжении срока эксплуатации. Изготовление столешниц из камня этой породы очень трудоёмкий процесс из-за его большой твёрдости и плотности – поддаётся обработке только алмазом.

Кварцевый агломерат

Основой (более 90 %) служит натуральный минерал кварц, мелкие частицы которого при высокой температуре связываются полиэфирной смолой с добавлением пигментов. Ему присущи свойства кварца – самого прочного минерала, он устойчив к износу, царапинам, влаге и загрязнениям.

Кварцекерамика

Современный материал с отличными показателями по прочности, большим разнообразием фактур и оттенков, с матовой или глянцевой поверхностью. Гигиеничный, износостойкий, экологичный, устойчивый к внешним воздействиям. В составе кварцекерамики более 30 компонентов, соединённых в единое целое путем длительного высокотемпературного прессования.

Ознакомиться и сравнить основные технические характеристики и другие параметры материалов для изготовления кухонных каменных столешниц поможет информация, приведенная в таблице ниже.