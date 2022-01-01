Столешницы из натурального камня

Столешницы из камня

Столешницы из мрамора, гранита, кварцита, кварцевого агломерата и кварцекерамики.

Столешницы из гранита

Столешницы из кварцита

Столешницы из мрамора

Столешницы из кварцевого агломерата SmartQuartz

Cтолешницы из оникса

Столешницы из керамогранита UltraTOP

Торгово-производственная компания «Нэнси» оказывает услуги по изготовлению столешниц из камня на заказ – нужной формы и размеров. Предприятие уже более 30 лет занимается поставками гранита, оникса, мрамора, кварцита и других натуральных материалов, а также их обработкой. Мы разрабатываем и реализуем проекты любой сложности и объема с учетом пожеланий и потребностей заказчиков и гарантируем оптимальные цены от производителя.

Каменная столешница – важный элемент интерьера, который сочетает в себе непревзойдённые эстетические качества, практичность, долговечность и легкость ухода. Цена готового изделия зависит от сорта камня, толщины и размеров плиты, сложности конфигурации, особенностей обработки поверхности и других факторов.

Что мы предлагаем

У нас можно заказать каменную столешницу из таких материалов:

  • Гранит

Олицетворение твёрдости, респектабельности и долговечности. Отличается высокой прочностью, разнообразием узоров и богатством цветовой палитры. Легко поддается полировке и надолго сохраняет зеркальный блеск, почти в два раза прочнее мрамора и устойчив к воздействию щелочей и кислот.

  • Кварцит 

Эффектно выглядит и долговечен. Сохраняет цвет и блеск на протяжении срока эксплуатации. Изготовление столешниц из камня этой породы очень трудоёмкий процесс из-за его большой твёрдости и плотности – поддаётся обработке только алмазом.   

  • Кварцевый агломерат 

Основой (более 90 %) служит натуральный минерал кварц, мелкие частицы которого при высокой температуре связываются полиэфирной смолой с добавлением пигментов. Ему присущи свойства кварца – самого прочного минерала, он устойчив к износу, царапинам, влаге и загрязнениям.

  • Кварцекерамика 

Современный материал с отличными показателями по прочности, большим разнообразием фактур и оттенков, с матовой или глянцевой поверхностью. Гигиеничный, износостойкий, экологичный, устойчивый к внешним воздействиям. В составе кварцекерамики более 30 компонентов, соединённых в единое целое путем длительного высокотемпературного прессования.

Ознакомиться и сравнить основные технические характеристики и другие параметры материалов для изготовления кухонных каменных столешниц поможет информация, приведенная в таблице ниже.

  Гранит Кварцит Кварцевый агломерат Кварцекерамика
Цена ★★ ★★★★★
 ★★
 ★★★★
Выбор фактур и расцветок ★★★
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 ★★★★
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Устойчивость к сколам и царапинам ★★★★
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Устойчивость к перепаду температуры ★★ ★★
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Влагостойкость ★★★★
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Долговечность ★★★★★
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Эстетические свойства ★★★★
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Достоинства и недостатки столешницы из натурального камня

Столешница из камня при правильном уходе прослужит десятки лет, сохраняя декоративные и эксплуатационные характеристики. Она выглядит эстетично, сочетается со стеклом, деревом, металлом, другими материалами и придаёт интерьеру в любом стиле солидный вид. Каждое изделие уникально, потому что невозможно найти плиту с одинаковым рисунком и оттенком.

Каменная столешница отличается большой прочностью, устойчивостью к деформациям, влаге, высокой температуре и другим воздействиям внешней среды. Она может иметь матовую или отполированную до зеркального блеска поверхность и не теряет цвет на протяжении всего срока службы. Изделие не нуждается в сложном уходе – все загрязнения легко удаляются.

Недостатки каменной столешницы: значительный вес, наличие швов и трудности реставрации. Минусом является и стоимость, которая находится в довольно высоком ценовом диапазоне. Но все это с лихвой компенсируется практичностью и красотой изделия, которое позволяет создать в помещении неповторимую атмосферу роскоши и комфорта.

На что обратить внимание при выборе

  1. Покупая столешницу из камня для обустройства ванной комнаты или кухни, учитывайте такие моменты:

  2. расцветка и текстура – рабочая кухонная поверхность должна гармонировать с интерьером или может служить акцентом в помещении;

  3. технические характеристики – прочность, стойкость к истиранию и химическому воздействию, жаростойкость, отсутствие трещин и пор, ремонтопригодность, сложность ухода и т.д.;

  4. условия эксплуатации – столешница из камня с матовой поверхностью более практична, на ней менее заметны пятна и царапины чем на тёмной и глянцевой поверхности;

  5. цена за м² – зависит от породы камня, окраски и других факторов; выгоднее всегда будет стоимость каменных столешниц от производителей. 

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Компания «Нэнси» предлагает широкий спектр услуг, начиная с помощи при выборе материалов и подготовки рабочей документации и заканчивая доставкой и монтажом готовых изделий.

Процесс сотрудничества включает в себя такие этапы:

1.    Расчёт предварительной цены изделия.

2.    Выезд на объект квалифицированного замерщика.

3.    Согласование всех деталей проекта и сроков его реализации.

4.    Оплата заказчиком стоимости проекта.

5.    Изготовление столешниц из камня на производстве.

6.    Выполнение монтажа готового изделия.

7.    Подписание заказчиком акта о приемке работ.

В каталоге на сайте представлен большой ассортимент материалов разных видов, расцветок и фактур – вы обязательно найдете вариант для кухни или ванной комнаты, подходящий именно вам. Компания занимается оптовыми поставками сырья и его обработкой на собственном производстве и реализует продукцию по экономически обоснованной цене.

Чтобы купить каменную столешницу для кухни с установкой и гарантией, звоните по телефону +7 (800) 555-95-56 или оформляйте заказ на сайте!



Какую форму кромки (фаску) можно заказать?

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Компания «НЭНСИ»

"НЭНСИ" - одно из ведущих предприятий в области поставки натурального камня и камнеобработки, зарекомендовавшее себя как стабильный и надежный партнер.

Сегодня в нашей организации трудятся более 100 человек. Основные направления деятельности компании: Оптовые поставки натурального камня: гранита, мрамора, кварцита, оникса, сланцев и других видов из 17 стран мира. Поставки материалов, готовых изделий из гранита, мрамора, оникса для проектов, а также под заказ.

  • Изготовление фасонных изделий из натурального камня по индивидуальным проектам.
  • Продажа материалов со склада в Санкт-Петербурге, где представлено свыше 85 000 кв. м. разнообразных видов природного камня, более 370 сортов.
  • Производство строительных материалов из природного камня.
  • Фасадные, интерьерные. облицовочные работы, а также поставка продукции для ландшафтных и архитектурных проектов.

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