ДВА СОВРЕМЕННЫХ СКЛАДСКИХ КОМПЛЕКСА НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ
Видео о нас
85000 м²
Натурального камня в наличии на складе
Cвыше 370
Сортов мрамора, гранита, оникса, травертина, кварцита и кварцевого агломерата
20000 м²
Общей складской территории
17
Стран поставщиков натурального камня по всему миру

«нэнси» — лидер северо-запада

Компания «НЭНСИ» существует уже 30 лет, и является лидирующей торговой и камнеобрабатывающей компанией отрасли. За это время выполнены тысячи самых разных проектов: от частных и общественных - до уникальных и исторически значимых в культурном наследии России.

Основными направлениями деятельности компании являются оптовые поставки натурального камня (гранита, мрамора, кварцита, оникса, сланцев и других видов) из 17 стран мира, изготовление изделий по индивидуальным проектам, а также фасадные, интерьерные, облицовочные работы с натуральным камнем любой сложности.

Наличие собственной производственной площадки с современным высокотехнологичным оборудованием позволяет выполнять любые работы с материалом, и гарантирует высочайшее качество на каждом этапе производства: от замера и чертежа — до монтажа и установки.


Подробнее

«нэнси» — лидер северо-запада

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
/ / / / / / / / / / / /
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Собственная производственная база с высоким уровнем автоматизации является важным преимуществом компании.
В производственных цехах предприятия установлено современное, высокотехнологичное оборудование. Полное техническое оснащение, опыт и профессионализм сотрудников позволяют эффективно и качественно осуществлять весь спектр работ любого уровня сложности.

Подробнее
Наши преимущества
years
30 лет на рынке
Основана в Санкт-Петербурге в 1991 году. «НЭНСИ» зарекомендовала себя, как стабильный и надежный партнер, став одним из ведущих предприятий в области поставки натурального камня и камнеобработки!
variable
Огромный выбор природного камня
Сотрудничество с нами дает вам возможность выбрать именно тот натуральный камень, который поможет максимально реализовать вашу дизайнерскую идею!
base
Собственная производственная база
Полное техническое оснащение, опыт и профессионализм сотрудников позволяют эффективно и качественно осуществлять весь спектр работ любого уровня сложности с натуральным камнем.
delivery
Доставка по всей России
Для обсуждения вопросов доставки камня – связывайтесь с менеджерами компании по телефону: 8(800)555-95-56 (звонок бесплатный из любых регионов России)
produsction
Производственная компания полного цикла
Изготавливаем и проектируем интерьеры и изделия любой сложности с использованием натурального камня, кварцевого агломерата и кварцекерамики. Выполняем облицовочные работы, внутреннюю и наружную отделку помещений и строений, изготавливаем изделия любой сложности из мрамора, гранита, оникса, сланца и полудрагоценных материалов.
years
30 лет на рынке
Основана в Санкт-Петербурге в 1991 году. «НЭНСИ» зарекомендовала себя, как стабильный и надежный партнер, став одним из ведущих предприятий в области поставки натурального камня и камнеобработки!
variable
Огромный выбор природного камня
Сотрудничество с нами дает вам возможность выбрать именно тот натуральный камень, который поможет максимально реализовать вашу дизайнерскую идею!
base
Собственная производственная база
Полное техническое оснащение, опыт и профессионализм сотрудников позволяют эффективно и качественно осуществлять весь спектр работ любого уровня сложности с натуральным камнем.
delivery
Доставка по всей России
Для обсуждения вопросов доставки камня – связывайтесь с менеджерами компании по телефону: 8(800)555-95-56 (звонок бесплатный из любых регионов России)
produsction
Производственная компания полного цикла
Изготавливаем и проектируем интерьеры и изделия любой сложности с использованием натурального камня, кварцевого агломерата и кварцекерамики. Выполняем облицовочные работы, внутреннюю и наружную отделку помещений и строений, изготавливаем изделия любой сложности из мрамора, гранита, оникса, сланца и полудрагоценных материалов.
наши проекты
ЧАСТНЫЕ
Проект частной квартиры с использованием материала Sodalite.
Подробнее
ОБЩЕСТВЕННЫЕ
Клиника Scanfert в Санкт-Петербурге
Подробнее
ФАСАДЫ
Отделка фасада отеля Sofitel («W St. Petersburg») натуральным камнем
Подробнее
ЧАСТНЫЕ
Интерьер с камином из оникса
Подробнее
ЧАСТНЫЕ
Проект частной квартиры с использованием материала Sodalite.
Подробнее
ОБЩЕСТВЕННЫЕ
Клиника Scanfert в Санкт-Петербурге
Подробнее
ФАСАДЫ
Отделка фасада отеля Sofitel («W St. Petersburg») натуральным камнем
Подробнее
ЧАСТНЫЕ
Интерьер с камином из оникса
Подробнее
Смотреть все проекты
Остались вопросы?
Мы поможем вам с любым вопросом
Скачать каталог компании