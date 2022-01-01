«нэнси» — лидер северо-запада

Компания «НЭНСИ» существует уже 30 лет, и является лидирующей торговой и камнеобрабатывающей компанией отрасли. За это время выполнены тысячи самых разных проектов: от частных и общественных - до уникальных и исторически значимых в культурном наследии России.

Основными направлениями деятельности компании являются оптовые поставки натурального камня (гранита, мрамора, кварцита, оникса, сланцев и других видов) из 17 стран мира, изготовление изделий по индивидуальным проектам, а также фасадные, интерьерные, облицовочные работы с натуральным камнем любой сложности.

Наличие собственной производственной площадки с современным высокотехнологичным оборудованием позволяет выполнять любые работы с материалом, и гарантирует высочайшее качество на каждом этапе производства: от замера и чертежа — до монтажа и установки.